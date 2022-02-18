Юрий Каминский: «На Олимпиаде нам не хватало тренировок из-за проблем со временем. Хотелось бы, чтобы Игры проводились в странах, которые могут создавать нормальные условия»

Тренер мужской сборной России по биатлону остался недоволен организацией Олимпиады в Пекине.

«Из-за того, что Олимпиада превращается в шоу, отношение к спортсменам не то, какое должно быть. Есть опасность, что нам не хватало тренировок из-за проблем со временем. Организаторам нужно было это все продумать.

Хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в тех странах, которые могут создавать нормальные условия. В Ванкувере мы могли тренироваться два раза. А у нас в Китае у мужской сборной было одно занятие. Приходилось делать какие-то беговые тренировки. Не очень это было удобно, конечно. Мы выходили из тонуса.

Также помешал ветер. Он был не сильным, но нестабильным. Можно было поменять время соревнований. Мне кажется, эти нюансы организаторами не учитывались.

Следующая Олимпиада пройдет в Италии. Там, я уверен, все будет нормально», – сказал Каминский.