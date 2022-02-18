Эдуард Латыпов: «Сегодня все понеслись с первого круга и никто не остановился. Это одна из самых быстрых гонок Олимпиады»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине (19-е место).

– Сегодняшние погодные условия самые непредсказуемые в жизни или бывало и хуже?

– Не знаю даже. Наверное, в Оберхофе были такие погодные условия, но здесь и холод, и ветер, и высокая влажность. Я думаю, что сегодня были одни из самых тяжелых погодных условий.

– Сил уже поменьше стало?

– Эмоционально уже не знаю, откуда черпать энергию. Я отдал все, что мог. Да, сегодня, видимо, не получилось, когда бежал. Сегодня все понеслись с самого первого круга и никто не остановился. Это одна из самых быстрых гонок на протяжении всей Олимпиады.

– Что у тебя ассоциируется с пекинской Олимпиадой?

– Три медали, ха-ха, панда Бин Дунь Дунь, наверное. Просто эмоции были разные, и я за каждую из них благодарен. Этот путь такой огромный, его нужно еще проанализировать. Сезон продолжается, к нему еще нужно готовится, все гонки впереди.

– – самое яркие событие в жизни?

– Я всю карьеру шел к этому. Моя мечта сбылась, получить для меня эти награды – чудо. Вы знаете, каким был путь – это не сон, это наяву, – сказал Латыпов.