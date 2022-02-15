Мартен Фуркад о штрафных кругах Латыпова в эстафете: «Биатлон непредсказуем – поэтому мы его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере»

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова после неудачной стрельбы россиянина в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Латыпов подходил к заключительной стойке с большим преимуществом, но зашел на два штрафных круга. Сборная России финишировала третьей.

«Биатлон непредсказуем – поэтому мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», – написал Фуркад.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

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