Мартен Фуркад о штрафных кругах Латыпова в эстафете: «Биатлон непредсказуем – поэтому мы его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону поддержал российского биатлониста после неудачной стрельбы россиянина в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Латыпов подходил к заключительной стойке с большим преимуществом, но зашел на два штрафных круга. Сборная России финишировала третьей.

«Биатлон непредсказуем – поэтому мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», – написал Фуркад.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?