Отец Цветкова: «Я горжусь сыном. Я считаю, что он выступил очень достойно на всей Олимпиаде»

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Сергей Цветков, отец российского биатлониста Максима Цветкова, высказался о выступлении сына на Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня Максим Цветков в составе мужской сборной России завоевала бронзу в эстафете. 

«Я горжусь сыном. Я считаю, что он выступил очень достойно на всей Олимпиаде, во всех гонках, которые он бежал. Он исполнил свою заветную мечту.

Перед Олимпиадой я ему сразу сказал: «Ты готов, ты должен бороться. Ты как раз выполнил все, что ты хотел, попал на Олимпиаду. У тебя оставалась одна мечта – попасть на Олимпиаду.

И мы будем рады любым занятым местам». А теперь мы будем ими гордиться!» – сказала Цветков-старший. 

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