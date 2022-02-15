Отец Цветкова: «Я горжусь сыном. Я считаю, что он выступил очень достойно на всей Олимпиаде»

Сергей Цветков, отец российского биатлониста , высказался о выступлении сына на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Максим Цветков в составе мужской сборной России завоевала бронзу в эстафете.

«Я горжусь сыном. Я считаю, что он выступил очень достойно на всей Олимпиаде, во всех гонках, которые он бежал. Он исполнил свою заветную мечту.

Перед Олимпиадой я ему сразу сказал: «Ты готов, ты должен бороться. Ты как раз выполнил все, что ты хотел, попал на Олимпиаду. У тебя оставалась одна мечта – попасть на Олимпиаду.

И мы будем рады любым занятым местам». А теперь мы будем ими гордиться!» – сказала Цветков-старший.