Цветков после эстафеты: «Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие»

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после окончания эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
Сегодня сборная России завоевала бронзу. Цветков бежал на третьем этапе гонки.
«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие 🙏🏻», – написал Цветков в инстаграме.
После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки
Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?
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