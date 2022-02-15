Цветков после эстафеты: «Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие»

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после окончания эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня сборная России завоевала бронзу. Цветков бежал на третьем этапе гонки.

«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие 🙏🏻», – написал Цветков в инстаграме.

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?