Олимпиада-2022, 15 февраля, все медали дня

15 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
15 февраля
Медали дня
Сноуборд
Биг-эйр, женщины
- Анна Гассер (Австрия)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Кокомо Мурасе (Япония)
Биг-эйр, мужчины
- Су Имин (Китай)
- Монс Ройсланд (Норвегия)
- Максанс Парро (Канада)
Фристайл
Слоупстайл, женщины
- Матильда Гремо (Швейцария)
- Гу Айлин (Китай)
- Келли Силдару (Эстония)
Горные лыжи
Скоростной спуск, женщины
- Коринн Сутер (Швейцария)
- София Годжиа (Италия)
- Надя Делаго (Италия)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.