Олимпиада-2022, 15 февраля, все медали дня

15 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

15 февраля

Медали дня

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

Анна Гассер (Австрия) Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Кокомо Мурасе (Япония)

Биг-эйр, мужчины

Су Имин (Китай) Монс Ройсланд (Норвегия) Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоупстайл, женщины

Матильда Гремо (Швейцария) Гу Айлин (Китай) Келли Силдару (Эстония)

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

Коринн Сутер (Швейцария) София Годжиа (Италия) Надя Делаго (Италия)

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