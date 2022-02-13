«Я дотронулась до нее, но она не среагировала». Жюлия Симон об инциденте с Ингрид Тандревольд в гонке преследования

Норвежская биатлонистка прокомментировала проблемы соотечественницы в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

На последнем круге Тандревольд стало плохо, она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок.

«Это совсем не забавно. Спорт отходит на второй план. Главное – это здоровье. Это было совсем не приятное зрелище. Я была очень напугана.

Я разговаривала с ней, и она, по крайней мере, снова встала на ноги. Я очень рада этому», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Французская биатлонистка также рассказала о своей реакции на инцидент.

«Я была напугана. Я дотронулась до нее, но она не среагировала. Она моя подруга, поэтому в тот момент я испугалась, но поговорила кое с кем из норвежской команды, и они сказали, что с ней все в порядке. Я рада этому.

Я просто хотела посмотреть ей в глаза и попытаться поговорить с ней. Но выглядело так, как будто она спала. Мы нечасто видим подобное», – отметила Симон.

Норвежка Тириль Экхофф также беспокоилась за подругу.

«Конечно, я стала беспокоиться. Неприятно, когда происходит подобное. Спорт должен приносить радость, но это было совсем не классно», – добавила Экхофф.

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