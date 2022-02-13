Олимпиада-2022. Гонка преследования. Сола была быстрейшей на лыжне, Резцова показала 5-й ход, уступив 26 секунд

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшую скорость в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова проиграла 25,9 секунды.
Пекин, Китай
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Анна Сола (Беларусь) – 29.01,1
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 8,5
3. Ивона Фиалкова (Словакия) – 14,5
4. Ханна Оберг (Швеция) – 18,8
5. Кристина Резцова (Россия) – 25,9
6. Маркета Давидова (Чехия) – 27,3
7. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29,6
8. Ирина Лещенко (Беларусь) – 34,2...
13. Эльвира Оберг (Швеция) – 48,3...
15. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 55,5...
22. Светлана Миронова (Россия) – 1.06,1...
26. Ирина Казакевич (Россия) – 1.16,9
Чистое время пасьюта
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34.46,9
2. Анна Сола (Беларусь) – 6,9
3. Жюлия Симон (Франция) – 22,3
4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32,7
5. Ирина Лещенко (Беларусь) – 42,0
6. Линн Перссон (Швеция) – 47,2
7. Ванесса Хинц (Германия) – 54,1...
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.05,5...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.18,3...
25. Ирина Казакевич (Россия) – 1.59,9...
32. Кристина Резцова (Россия) – 2.49,7...
39. Светлана Миронова (Россия) – 3.05,5
Скорострельность
1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.47,2 (6)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.53,0 (2)
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.57,5 (3)
4. Анна Сола (Беларусь) – 1.58,2 (4)
5. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.58,3 (2)
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.58,7 (2)...
12. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.08,6 (1)...
25. Кристина Резцова (Россия) – 2.16,0 (7)...
27. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.17,6 (3)...
36. Светлана Миронова (Россия) – 2.22,7 (6)...
44. Ирина Казакевич (Россия) – 2.30,8 (3)