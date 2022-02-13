Олимпиада-2022. Гонка преследования. Сола была быстрейшей на лыжне, Резцова показала 5-й ход, уступив 26 секунд

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшую скорость в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова проиграла 25,9 секунды.

Пекин, Китай

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Анна Сола (Беларусь) – 29.01,1

2. (Норвегия) – 8,5

3. Ивона Фиалкова (Словакия) – 14,5

4. (Швеция) – 18,8

5. Кристина Резцова (Россия) – 25,9

6. Маркета Давидова (Чехия) – 27,3

7. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29,6

8. (Беларусь) – 34,2...

13. Эльвира Оберг (Швеция) – 48,3...

15. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 55,5...

22. Светлана Миронова (Россия) – 1.06,1...

26. Ирина Казакевич (Россия) – 1.16,9

Чистое время пасьюта

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34.46,9

2. (Беларусь) – 6,9

3. Жюлия Симон (Франция) – 22,3

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32,7

5. Ирина Лещенко (Беларусь) – 42,0

6. Линн Перссон (Швеция) – 47,2

7. Ванесса Хинц (Германия) – 54,1...

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.05,5...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.18,3...

25. Ирина Казакевич (Россия) – 1.59,9...

32. Кристина Резцова (Россия) – 2.49,7...

39. Светлана Миронова (Россия) – 3.05,5

Скорострельность

1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.47,2 (6)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.53,0 (2)

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.57,5 (3)

4. Анна Сола (Беларусь) – 1.58,2 (4)

5. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.58,3 (2)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.58,7 (2)...

12. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.08,6 (1)...

25. Кристина Резцова (Россия) – 2.16,0 (7)...

27. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.17,6 (3)...

36. Светлана Миронова (Россия) – 2.22,7 (6)...

44. Ирина Казакевич (Россия) – 2.30,8 (3)