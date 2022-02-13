Результаты гонки преследования в биатлоне у женщин на Олимпиаде-2022: Ульсбю-Ройселанн победила, Нигматуллина – 11-я

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла женская гонка преследования. Победила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина заняла 11-е место.

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34.46,9 (1)

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.36,5 (3)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.48,7 (3)

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.46,3 (3)

23. Ирина Казакевич (Россия) – 3.38,9 (3)

26. Кристина Резцова (Россия) – 3.54,7 (7)

41. Светлана Миронова (Россия) – 5.38,5 (6)