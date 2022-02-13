Результаты гонки преследования в биатлоне у женщин на Олимпиаде-2022: Ульсбю-Ройселанн победила, Нигматуллина – 11-я

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла женская гонка преследования. Победила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина заняла 11-е место.
Пекин, Китай
Биатлон
Женщины
Гонка преследования
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34.46,9 (1)
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.36,5 (3)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.48,7 (3)
11. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.46,3 (3)
23. Ирина Казакевич (Россия) – 3.38,9 (3)
26. Кристина Резцова (Россия) – 3.54,7 (7)
41. Светлана Миронова (Россия) – 5.38,5 (6)