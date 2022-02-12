Анна Богалий: «Мироновой нужно построже относиться к себе. Стоит бросить себе вызов и начать как-то проявлять характер»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о выступлениях Светланы Мироновой в текущем сезоне.

На Играх в Пекине Миронова заняла 47-е место в спринте.

– Что происходит в этом сезоне со ?

– У нее видно определенные проблемы. Три промаха стоя – это не вчера началось. Из года в год Света как на качелях проходит сезон. Думаю, в ее случае проблемы не только в психологии, но и в технической части. Она не исправляет свои ошибки.

– В этом сезоне она удивляет обреченностью и отсутствием мотивации. Кажется, что она плывет по течению и не может ничего изменить в своих результатах.

– Если все настолько инфантильно и ты не можешь ничего изменить, стоит бросить себе вызов и начать как-то проявлять характер. Что-то нужно делать. Биатлон – это не тот вид спорта, где мы просто катимся с горки и можно ничего не делать. В профессиональном спорте нужно биться в каждом старте, тем более на Олимпийских играх.

Все хотели участвовать поехать в Пекин, и многие спортсмены внутри страны об этом мечтали. Та же желала попасть на , но сейчас находится на Кубке IBU. Женя Буртасова была рада приехать на Олимпийские игры, понимая, что это старт четырехлетия. А если ты такая, что не знаешь, что происходит, ничего не хочешь делать, то, может, тогда и ехать не стоило?

Я не приветствую такой подход — отбираться в команду ради самого отбора, а не ради медалей. Если не готов бороться, лучше уступить место другому. Конечно, и болельщики ждут от спортсменов если не геройства, то какой-то самоотверженности.

– У Мироновой этого нет?

– Ей нужно построже относиться к себе. Если у тебя на чемпионате мира было четыре промаха, а на Олимпийских играх – три, то это говорит, что ты не можешь в таких условиях стрелять точно. Так, может, лучше начать с основ: правильно держать оружие по часу, просто чтобы у тебя появилась устойчивость? Без нее и фундамента в стрельбе ничего хорошего не будет. Ты будешь все время ловить эту стрельбу, работать как рыбак на подсечке.

Посмотрите, как работают иностранные спортсмены, та же . У них есть спортивная злость и требовательность к себе. же тоже проявила характер, не рассыпавшись после двух промахов, и боролась на лыжне до конца. Можно же стараться как-то нивелировать свои ошибки, не повторять их.

Света все объяснения в этом сезоне дает размытыми фразами: «Ну, пройдет старт, и опять пройдет старт». Я не поддерживаю такой пассивный подход, – сказала Богалий.