Анна Богалий: «Мироновой нужно построже относиться к себе. Стоит бросить себе вызов и начать как-то проявлять характер»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о выступлениях Светланы Мироновой в текущем сезоне.
На Играх в Пекине Миронова заняла 47-е место в спринте.
– Что происходит в этом сезоне со Светланой Мироновой?
– У нее видно определенные проблемы. Три промаха стоя – это не вчера началось. Из года в год Света как на качелях проходит сезон. Думаю, в ее случае проблемы не только в психологии, но и в технической части. Она не исправляет свои ошибки.
– В этом сезоне она удивляет обреченностью и отсутствием мотивации. Кажется, что она плывет по течению и не может ничего изменить в своих результатах.
– Если все настолько инфантильно и ты не можешь ничего изменить, стоит бросить себе вызов и начать как-то проявлять характер. Что-то нужно делать. Биатлон – это не тот вид спорта, где мы просто катимся с горки и можно ничего не делать. В профессиональном спорте нужно биться в каждом старте, тем более на Олимпийских играх.
Все хотели участвовать поехать в Пекин, и многие спортсмены внутри страны об этом мечтали. Та же Лара Куклина желала попасть на Олимпиаду, но сейчас находится на Кубке IBU. Женя Буртасова была рада приехать на Олимпийские игры, понимая, что это старт четырехлетия. А если ты такая, что не знаешь, что происходит, ничего не хочешь делать, то, может, тогда и ехать не стоило?
Я не приветствую такой подход — отбираться в команду ради самого отбора, а не ради медалей. Если не готов бороться, лучше уступить место другому. Конечно, и болельщики ждут от спортсменов если не геройства, то какой-то самоотверженности.
– У Мироновой этого нет?
– Ей нужно построже относиться к себе. Если у тебя на чемпионате мира было четыре промаха, а на Олимпийских играх – три, то это говорит, что ты не можешь в таких условиях стрелять точно. Так, может, лучше начать с основ: правильно держать оружие по часу, просто чтобы у тебя появилась устойчивость? Без нее и фундамента в стрельбе ничего хорошего не будет. Ты будешь все время ловить эту стрельбу, работать как рыбак на подсечке.
Посмотрите, как работают иностранные спортсмены, та же Кристина Резцова. У них есть спортивная злость и требовательность к себе. Ульяна Нигматуллина же тоже проявила характер, не рассыпавшись после двух промахов, и боролась на лыжне до конца. Можно же стараться как-то нивелировать свои ошибки, не повторять их.
Света все объяснения в этом сезоне дает размытыми фразами: «Ну, пройдет старт, и опять пройдет старт». Я не поддерживаю такой пассивный подход, – сказала Богалий.