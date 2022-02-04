Владимир Путин прибыл в Пекин. Он встретится с Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Олимпиады-2022

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Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где сегодня стартуют зимние Олимпийские игры-2022. 

В рамках поездки президент примет участие в российско-китайских переговорах, затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом.

Вечером Путин посетит церемонию официального открытия Олимпийских игр. Она начнется в 20:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

Путину запрещено посещать Олимпиады, но именно он – особый гость на открытии Пекина-2022. Как так вышло?

МИД Китая: «Визит Путина на Олимпиаду-2022 демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств»

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