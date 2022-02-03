МИД Китая: «Визит Путина на Олимпиаду-2022 демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств»

Министр иностранных дел Китая Ван И подвел итоги переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые состоялись в Пекине.

Завтра президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия Олимпиады-2022. В пятницу он планирует провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – сказал Ван И.

«Обе стороны единогласно согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, вместе поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине», – говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Церемония открытия Игр в пройдет завтра, начало – 15:00 по московскому времени.

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