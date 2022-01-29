Чепиков о знаменосце сборной России на Олимпиаде: «Может, стоит назначить кого-то из фигуристок, они явные претендентки на золото»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о роли знаменосца сборной России на Олимпийских играх.

Чепиков нес российский флаг на открытии Игр-1994 в Лиллехаммере. О том, кто станет знаменосцем команды на Олимпиаде в Пекине, официально пока не сообщалось

«В 94-м году я особо не гадал. Сказали, что надо, я и сделал. Сейчас очень трудно предсказать, кого выберут. Подумал ли я о плохой примете? Подумал, конечно. Но мне хотелось ее прервать.

В первую очередь это же большая честь, а потом уже надо думать обо всем остальном. Единственное, что может помешать в выборе – это старты на следующий день. Наверное, не стоит нагружать этим спортсмена, если ему скоро соревноваться.

Необходимо правильно подготовиться. Может быть, кого-то стоит назначить из девочек фигуристок, они явные претендентки на золото», – сказал Чепиков.

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