«Был риск, что мы не увидимся. Это было бы безумно тяжело». Муж Доротеи Вирер перед встречей с ней пять дней провел на самоизоляции

Итальянская биатлонистка поделилась ожиданиями от Олимпийских игр-2022 в Пекине, а также рассказала, что ее муж перед их встречей пять дней провел на самоизоляции.

– Считанные дни остаются до вылета в Пекин. Какой будет эта ?

– Говорят, что условия похожи на Антерсельву, но с очень низкими температурами, очень медленным снегом, потому что на трассе песок, который приносит ветер. Из-за сильного ветра условия часто меняются. К этому нужно быть готовым. Но основная проблема, как говорят, — очень грязная трасса.

– Сейчас весь мир накрыл омикрон и по сути Олимпиада станет своеобразной лотереей...

– На самом деле мы живем в страхе сейчас. Не знаем, как нужно себя вести, что делать, такое чувство, что нужно запереться дома и не выходить на улицу. И уж тем более не следует никого видеть из своей семьи. Ставки сейчас слишком высоки.

– Знаю, что для того, чтобы обеспечить безопасность, ваш муж Стефано просидел дома последние пять дней перед вашим приездом и собирался на всякий случай сдать тест перед встречей.

– Да, действительно, Стефано никого не видел в эти дни. Он специально взял отпуск, чтобы быть уверенным, что он не заболеет, иначе был бы риск, что мы не увидимся. Было бы безумно тяжело не видеть друг друга в течение семи недель. Так что это наше общее решение.

У нас было много собраний внутри команды, где мы обсуждали сложившуюся ситуацию и было сказано, что максимальный риск – это члены семьи, ведь больше всего контактов у тебя с родными.

Стефано с пониманием отнесся ко всему этому, он осознает всю сложность ситуации, потому что если сейчас ты подцепишь ковид, то не поедешь на Олимпиаду, – сказала Вирер.