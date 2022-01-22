Резцова о последнем круге Нигматуллиной: «Ульяна всегда так делает. Она такая сначала: я где-то погуляю, а потом – фигакс и на финише 15 секунд всем накинула»

Российские биатлонистки , , и в эфире «Матч ТВ» поделились эмоциями после серебра в эстафете на этапе Кубка мира в .

Васнецова: «Конечно, была уверенность во 2-м месте. Это же Ульяна – ее финишный круг – это что-то с чем-то».

Резцова: «Ульяна всегда так делает. Посмотрите каждую ее гонку, она такая сначала: ну я где-то погуляю, а потом такая – фигакс и на финише 15 секунд всем накинула. Ты думаешь: не понял, я вроде тоже все выдавал. А Ульяна обычно выдает на финише в три раза больше, чем все».

Нигматуллина: «Я тоже была уверена в своем последнем круге, потому что первые два круга я шла с запасом и больше делала акцент на стрельбу, чем на гонку. В контактной борьбе мне стрелять легче, чем не в контактной. Я не знаю почему».

Резцова: «А че, мне тоже. Я люблю, когда народу куча стоит, и ты такой: а я сейчас всех обыграю. И обыгрываешь!»

Казакевич: «А мне, по ходу, нет. Мне одной нельзя стрелять».

Резцова: «Когда у нас была такая сильная команда? На прошлой Олимпиаде у нас не было, а на позапрошлой мы же были в медалях. Значит, 8 лет назад».

Нигматуллина: «У нас не только женская команда сильная, но и сервис-бригада тоже сильная. Хотелось сказать большое спасибо за лыжи, потому что они внесли решающий вклад в сегодняшнее второе место».