Резцова о последнем круге Нигматуллиной: «Ульяна всегда так делает. Она такая сначала: я где-то погуляю, а потом – фигакс и на финише 15 секунд всем накинула»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Ирина Казакевич Матч ТВ Валерия Васнецова Антхольц Биатлон

Российские биатлонистки Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина в эфире «Матч ТВ» поделились эмоциями после серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

Васнецова: «Конечно, была уверенность во 2-м месте. Это же Ульяна – ее финишный круг – это что-то с чем-то».

Резцова: «Ульяна всегда так делает. Посмотрите каждую ее гонку, она такая сначала: ну я где-то погуляю, а потом такая – фигакс и на финише 15 секунд всем накинула. Ты думаешь: не понял, я вроде тоже все выдавал. А Ульяна обычно выдает на финише в три раза больше, чем все».

Нигматуллина: «Я тоже была уверена в своем последнем круге, потому что первые два круга я шла с запасом и больше делала акцент на стрельбу, чем на гонку. В контактной борьбе мне стрелять легче, чем не в контактной. Я не знаю почему».

Резцова: «А че, мне тоже. Я люблю, когда народу куча стоит, и ты такой: а я сейчас всех обыграю. И обыгрываешь!»

Казакевич: «А мне, по ходу, нет. Мне одной нельзя стрелять».

Резцова: «Когда у нас была такая сильная команда? На прошлой Олимпиаде у нас не было, а на позапрошлой мы же были в медалях. Значит, 8 лет назад».

Нигматуллина: «У нас не только женская команда сильная, но и сервис-бригада тоже сильная. Хотелось сказать большое спасибо за лыжи, потому что они внесли решающий вклад в сегодняшнее второе место».

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