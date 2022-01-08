Мужская сборная России идет на пятом месте в квалификации Пекина-2022, отставая от третьего на 111 очков

Мужская сборная России по биатлону идет на пятом месте в квалификации Пекина-2022, отставая от третьего на 111 очков.
Для того, чтобы получить максимальную квоту на Олимпиаду (6 человек в заявке), команде нужно попасть в топ-3 зачета.
Остались только три зачетные гонки – сингл-микст в Оберхофе, спринт и эстафета в Рупольдинге.
Квалификация Пекина-2022
Мужчины
1. Норвегия – 4832
2. Франция – 4627
3. Германия – 4339
4. Швеция – 4338
5. Россия – 4228
6. Италия – 3869
Сколько наших биатлонистов едет на Олимпиаду? Догоняем полную квоту, парням помогает... Кристина Резцова!