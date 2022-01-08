Мужская сборная России идет на пятом месте в квалификации Пекина-2022, отставая от третьего на 111 очков

Мужская сборная России по биатлону идет на пятом месте в квалификации Пекина-2022, отставая от третьего на 111 очков.

Для того, чтобы получить максимальную квоту на Олимпиаду (6 человек в заявке), команде нужно попасть в топ-3 зачета.

Остались только три зачетные гонки – сингл-микст в Оберхофе, спринт и эстафета в Рупольдинге.

Квалификация Пекина-2022

Мужчины

1. Норвегия – 4832

2. Франция – 4627

3. Германия – 4339

4. Швеция – 4338

5. Россия – 4228

6. Италия – 3869

Сколько наших биатлонистов едет на Олимпиаду? Догоняем полную квоту, парням помогает... Кристина Резцова!