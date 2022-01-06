Йоханнес Бо: «Как только мы отправимся на Игры, это будет похоже чуть ли не на тюрьму. Думаю, это будет самое безопасное место на земле»

Норвежские биатлонисты Йоханнес и признались, что не думают о возможном переносе Олимпиады-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

«В первую очередь, спортсмены очень боятся заразиться и пропустить из-за этого Олимпиаду, поэтому у нас очень строгие меры защиты от инфекции.

Как только мы отправимся на Игры чартерным рейсом, это будет похоже чуть ли не на тюрьму. Будем только ездить на автобусах на стадион и обратно. Думаю, это будет самое безопасное место на земле. И я не считаю, что мы, спортсмены, будем способствовать распространению омикрона по всему миру», – сказал Йоханнес.

«Мы занимаемся спортом, для которого нужен снег и нормальные условия для стрельбы – это отражает наш вид. Когда там (в Пекине) нет снега, бушует шторм и температура минус 30 градусов, заниматься там биатлоном, может быть, не так естественно.

Наверное, именно это больше всего вызывало у меня реакцию ранее. Здесь и сейчас я просто должен сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх. Я не могу думать о том, будут они отложены или нет», – отметил Тарьей.

После краха МЧМ полно переживаний за Олимпиаду. Спокойствие: там не будет раздолбайства ИИХФ, а меры – строже, чем в Токио