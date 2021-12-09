Братья Бо, Экхофф, Клэбо, Холунн, Иверсен, Йохауг, Фоссесхолм вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пекине

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Национальный олимпийский комитет Норвегии назвал имена биатлонистов и лыжников, которые уже отобрались на Олимпийские игры в Пекине.

В состав лыжной команды вошли Майкен Касперсен ФаллаХелене Марие ФоссесхолмХанс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Тереза Йохауг, Йоханнес КлэбоСимен Хегстад ​​Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик ВалнесХайди ВенгЛотта Венг, Тириль Венг

Имена четверых оставшихся лыжников (двое мужчин и две женщины) станут известны по итогам «Тур де Ски». 

Среди биатлонистов путевки в Пекин уже завоевали братья Тарьей и Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Стурла Лагрейд и Марте Ульсбю-Ройселанн. Полностью команда будут сформирована позднее. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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