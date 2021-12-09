Братья Бо, Экхофф, Клэбо, Холунн, Иверсен, Йохауг, Фоссесхолм вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пекине

Национальный олимпийский комитет Норвегии назвал имена биатлонистов и лыжников, которые уже отобрались на Олимпийские игры в .

В состав лыжной команды вошли , , , , Тереза Йохауг, , ​​Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, , , , .

Имена четверых оставшихся лыжников (двое мужчин и две женщины) станут известны по итогам «Тур де Ски».

Среди биатлонистов путевки в Пекин уже завоевали братья Тарьей и , , , , и . Полностью команда будут сформирована позднее.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.