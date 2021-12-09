Братья Бо, Экхофф, Клэбо, Холунн, Иверсен, Йохауг, Фоссесхолм вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пекине

Национальный олимпийский комитет Норвегии назвал имена биатлонистов и лыжников, которые уже отобрались на Олимпийские игры в Пекине.
В состав лыжной команды вошли Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Тереза Йохауг, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.
Имена четверых оставшихся лыжников (двое мужчин и две женщины) станут известны по итогам «Тур де Ски».
Среди биатлонистов путевки в Пекин уже завоевали братья Тарьей и Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Стурла Лагрейд и Марте Ульсбю-Ройселанн. Полностью команда будут сформирована позднее.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.