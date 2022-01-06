Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе.
Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» – сообщили в СБР.
Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартует завтра. Мужской спринт начнется в 13:30 по московскому времени.
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Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе