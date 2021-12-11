Олег Матыцин: «Попросили Правительство выделить средства из резервного фонда для подготовки сборной к Играм в Пекине»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Пекин-2022 Министерство спорта России деньги Биатлон

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что запросил дополнительные средства на подготовку российской команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мы попросили Правительство выделить средства из резервного фонда для подготовки сборной к Играм в Пекине. Они будут использованы для медицинского обеспечения спортсменов, для проведения тестов. Надеюсь, в скором времени этот вопрос будет решен, и в оставшееся до Олимпиады время у нас не будет проблем с финансированием.

Часть сборов перед соревнованиями в Пекине команды проведут в России, а часть – за границей. На наших базах нам проще контролировать питание и медицинское обеспечение спортсменов. За рубежом эта нагрузка ляжет на плечи руководителей команд», – сказал Матыцин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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