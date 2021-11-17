Шашилов о том, готов ли уйти из сборной России после сезона: «Да хоть сейчас. То, что происходит, это просто перебор»

Старший тренер женской сборной России по биатлону поделился мнением о своем будущем в команде.

– Хочется понять, в чем ваша мотивация работать тренером сборной? Вас ничто не удерживает, в регионе комфортнее, больше свободы, можно вернуться туда.

– Видимо, к этому все и придет. С весны мне вряд ли захочется в этой каше вариться. Не хочу терять ни друзей, ни спортсменов. Мне проще самому приехать на сбор – или со своим составом, или помочь тренеру сборной.

– То есть вы настроены уйти весной?

– Да хоть сейчас. То, что происходит, это просто перебор. Люди вокруг команды понимают, каково это. Когда я шел сюда работать, все похихикивали надо мной: ну, сходи… только зачем ты туда пошел?

Отработав сезон, на тренерском совете я сказал: хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную.

– Потеряли?

– Ну да. У людей немного мировоззрение поменялось. Такая жизнь.

– С таким настроем как найти энергию и стимул пережить этот сезон?

– Не знаю, как получится с Олимпиадой – нам надо надеяться, что кто-то выдаст супергонку, стрельнет. Как Галя Куклева в Нагано.

Но надо и собирать людей на следующую Олимпиаду, нельзя думать только о ближайшей. Девчонки, которые сейчас в составе, могут бежать и стрелять. Главное, конечно, что могут бежать. Казакевич, Васнецова, Гореева, Шевченко – вот наш костяк на следующую Олимпиаду.

Никто не задумывается, что за ними по возрасту близко никого нет – мы проиграли уже два юниорских ЧМ. Если бы не возили туда Шевченко и Горееву, что было бы? Людей нет, а в регионах никто не хочется это признавать, все цепляются за отбор. При том, что некоторые регионы, которые считались сильными, уже не способны собрать эстафету: Новосибирск, Удмуртия…

Как и с кем нам жить следующие 4 года? Кого тренировать? – сказал Шашилов.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток