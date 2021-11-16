Дмитрий Васильев: «Шашилов себя добровольно закапывает, глубоко и надолго. Казакевич должна была ехать на Кубок IBU»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о составе женской сборной России на первые два этапа Кубка мира в Эстерсунде.

«Меня не устраивает состав Шашилова, по понятным причинам – Ирина Казакевич. Она талантливая девочка, но ей не занимаются в плане стрелковой подготовки. Она не попадает в эту команду по спортивным причинам, даже на Кубок IBU.

Шашилов себя добровольно закапывает, глубоко и надолго. Казакевич должна была ехать на Кубок IBU, это моя точка зрения. Там появилась неплохая россыпь девчонок, всех надо пробовать на Кубке IBU, может, кто-то прорвется на Кубок мира в январе.

Я скептически отношусь к главной команде у женщин, они не показывают таких скоростей и стрельбу. Первые этапы всегда нервозные, они покажут общий фон подготовительного периода. Я скорее скептик, чем оптимист», - сказал Васильев.

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