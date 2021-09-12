Биатлонисты, привитые не одобренной в принимающей стране вакциной, должны будут сдавать ПЦР-тесты. Сборная России привита «Спутником V»

Международный союз биатлонистов ( ) провел заседание, на котором обсуждался антикоронавирусный протокол на сезон-2021/22.

Для участия в соревнованиях под эгидой IBU непривитые или недавно переболевшие спортсмены, тренеры и персонал должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Участники соревнований, привитые вакцинами, которые не одобрены в стране-хозяйке турнира, также должны будут сдать ПЦР-тест.

В зависимости от законодательства страны-хозяйки турнира к участникам соревнований могут быть применены дополнительные требования при въезде – например, прохождение карантина для невакцинированных.

Президент СБР Виктор Майгуров: «Наша команда привита «Спутником», который одобрил IBU. Уверен, никто не будет выдвигать условий о дополнительной прививке другой вакциной»