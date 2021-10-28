Васильев о словах Экхофф про российских биатлонисток: «Норвежцам включен зеленый свет на употребление допинга, поэтому они такие жизнерадостные»

Теги сборная Норвегии жен допинг Дмитрий Васильев Тириль Экхофф Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежки Тириль Экхофф о российских биатлонистках.

«Юрлова невероятно милая. Но обычно у россиянок чрезвычайно сучий взгляд. Я просто пугаюсь», – сказала Экхофф в подкасте «Непрошедший габарит».

«Экхофф правильно делает, что переживает. Мошенники всегда должны себя чувствовать неуютно – когда человек мошенничает, он должен оглядываться.

Это неудивительно – такое состояние есть у большинства норвежских биатлонистов и лыжников, которые под прикрытием болезней используют легальный допинг. А значит, воруют чужие медали.
 
Откуда у Экхофф такие мысли? Это известный прием: лучшая защита – нападение. Чтобы отвести от себя подозрения, нужно нападать на русских.

А мы же видим, что Бьорген сдала положительный допинг-тест. Интересно, почему никто не отреагировал на это? Это называется угадай с трех раз. И до норвежских биатлонистов очередь дойдет, ведь ничего тайного, что не оказалось бы явным.

Мы обязательно когда-нибудь узнаем, на чем норвежские биатлонисты выигрывали свои медали. Они это чувствуют, поэтому переводят этот акцент на нас. Проблема только в зеркале, не надо искать на стороне, ищите у себя.

Конечно, существует некий дискомфорт от того, что наши спортсмены в большинстве не знают английский. Это никак их не оправдывает. Английский язык нужно знать, потому что мир поменялся.

Но это не говорит о том, что мы какие-то закрытые. Если бы на норвежцев было такое давление и абсолютно мировая несправедливость, я бы посмотрел какие они были бы открытые и коммуникабельные.

Им зеленый свет включен на употребление допинга, поэтому они такие жизнерадостные. Поэтому это высшая степень лицемерия со стороны Экхофф и норвежцев», – сказал Васильев. 

Лучшая биатлонистка мира пугается от взглядов россиянок (кроме Юрловой). Давайте присмотримся

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные