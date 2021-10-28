Васильев о словах Экхофф про российских биатлонисток: «Норвежцам включен зеленый свет на употребление допинга, поэтому они такие жизнерадостные»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал слова норвежки о российских биатлонистках.

«Юрлова невероятно милая. Но обычно у россиянок чрезвычайно сучий взгляд. Я просто пугаюсь», – сказала Экхофф в подкасте «Непрошедший габарит».

«Экхофф правильно делает, что переживает. Мошенники всегда должны себя чувствовать неуютно – когда человек мошенничает, он должен оглядываться.

Это неудивительно – такое состояние есть у большинства норвежских биатлонистов и лыжников, которые под прикрытием болезней используют легальный допинг. А значит, воруют чужие медали.



Откуда у Экхофф такие мысли? Это известный прием: лучшая защита – нападение. Чтобы отвести от себя подозрения, нужно нападать на русских.

А мы же видим, что Бьорген сдала положительный допинг-тест. Интересно, почему никто не отреагировал на это? Это называется угадай с трех раз. И до норвежских биатлонистов очередь дойдет, ведь ничего тайного, что не оказалось бы явным.

Мы обязательно когда-нибудь узнаем, на чем норвежские биатлонисты выигрывали свои медали. Они это чувствуют, поэтому переводят этот акцент на нас. Проблема только в зеркале, не надо искать на стороне, ищите у себя.

Конечно, существует некий дискомфорт от того, что наши спортсмены в большинстве не знают английский. Это никак их не оправдывает. Английский язык нужно знать, потому что мир поменялся.

Но это не говорит о том, что мы какие-то закрытые. Если бы на норвежцев было такое давление и абсолютно мировая несправедливость, я бы посмотрел какие они были бы открытые и коммуникабельные.

Им зеленый свет включен на употребление допинга, поэтому они такие жизнерадостные. Поэтому это высшая степень лицемерия со стороны Экхофф и норвежцев», – сказал Васильев.

Лучшая биатлонистка мира пугается от взглядов россиянок (кроме Юрловой). Давайте присмотримся