Тириль Экхофф: «Юрлова невероятно милая. Но обычно у россиянок чрезвычайно сучий взгляд. Я просто пугаюсь»

Норвежские биатлонистки и рассказали об общении со спортсменками из других стран в подкасте «Непрошедший габарит».

Экхофф: Больше всего я разговариваю с . В остальном я замечаю, что становлюсь все более закрытой и не особо общаюсь с иностранками.

Тандревольд: Мы были на сборе в Бессане, там же были француженки. Было приятно общаться с ними. Мне особенно нравится Жюлия Симон.

Когда встречаешься с соперницами на сборах, обстановка не совсем та же, что зимой. Зимой мы приезжаем на стадион, проводим тренировку, едем домой. Нужно быть эффективной и сосредоточенной. Попросту нет времени на разговоры типа: «Привет, как ты провела лето?»

Экхофф: Это всегда так неловко.

Тандревольд: Да. И, кроме того, не все говорят на английском так же хорошо, как мы (смеется). А еще трудно шутить на чужом языке – 50 процентов моего юмора просто исчезает.

Некоторые шведки приятны в общении. В прошлом году в Хохфильцене я пробежала очень плохую гонку. Муна Брурссон тоже пробежала очень плохо. Я стояла и плакала. Она просто подошла ко мне, похлопала по плечу, обняла и сказала, что у меня все получится. Я это оценила.

Экхофф: Еще есть россиянка – Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая.

Тандревольд: Да, она и правда замечательная. Остальные россиянки практически не говорят на английском.

Экхофф: И у них обычно чрезвычайно сучий взгляд (ekstremt bitchy blikk в оригинале – Sports.ru). Я просто-напросто пугаюсь.

очень милая.

Тандревольд: А еще есть твоя «лучшая подруга» – . С ней я довольно много болтаю.

Экхофф: Хотя Доро немного потолкала тебя локтями.

Тандревольд: А я немного потолкалась в ответ (смеется).

Экхофф: Она на 100 процентов человек настроения. В хорошем настроении она очень милая, но ты никогда не знаешь, в каком она настроении. Считаю, что я гораздо более уравновешенная, чем она.

Ингрид Тандревольд: «Мы пытались обыграть Вирер, но никто специально не наступал ей на лыжи»

«Мне хочется быть более циничной и жесткой». Лучшая биатлонистка мира – о самом сокровенном: любви, детях и страхе в гонках