Тириль Экхофф: «Юрлова невероятно милая. Но обычно у россиянок чрезвычайно сучий взгляд. Я просто пугаюсь»

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказали об общении со спортсменками из других стран в подкасте «Непрошедший габарит».
Экхофф: Больше всего я разговариваю с Дениз Херманн. В остальном я замечаю, что становлюсь все более закрытой и не особо общаюсь с иностранками.
Тандревольд: Мы были на сборе в Бессане, там же были француженки. Было приятно общаться с ними. Мне особенно нравится Жюлия Симон.
Когда встречаешься с соперницами на сборах, обстановка не совсем та же, что зимой. Зимой мы приезжаем на стадион, проводим тренировку, едем домой. Нужно быть эффективной и сосредоточенной. Попросту нет времени на разговоры типа: «Привет, как ты провела лето?»
Экхофф: Это всегда так неловко.
Тандревольд: Да. И, кроме того, не все говорят на английском так же хорошо, как мы (смеется). А еще трудно шутить на чужом языке – 50 процентов моего юмора просто исчезает.
Некоторые шведки приятны в общении. В прошлом году в Хохфильцене я пробежала очень плохую гонку. Муна Брурссон тоже пробежала очень плохо. Я стояла и плакала. Она просто подошла ко мне, похлопала по плечу, обняла и сказала, что у меня все получится. Я это оценила.
Экхофф: Еще есть россиянка – Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая.
Тандревольд: Да, она и правда замечательная. Остальные россиянки практически не говорят на английском.
Экхофф: И у них обычно чрезвычайно сучий взгляд (ekstremt bitchy blikk в оригинале – Sports.ru). Я просто-напросто пугаюсь.
Франциска Пройс очень милая.
Тандревольд: А еще есть твоя «лучшая подруга» – Доротея Вирер. С ней я довольно много болтаю.
Экхофф: Хотя Доро немного потолкала тебя локтями.
Тандревольд: А я немного потолкалась в ответ (смеется).
Экхофф: Она на 100 процентов человек настроения. В хорошем настроении она очень милая, но ты никогда не знаешь, в каком она настроении. Считаю, что я гораздо более уравновешенная, чем она.
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