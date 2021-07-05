Антон Шипулин: «Обнуление сроков – это не то, как позиционируют многие СМИ, что Путин у нас будет вечно. Мы даем шанс людям сделать выбор в 2024 году»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился мнением о поправках в Конституцию и обнулении сроков президента Владимира Путина.

«Владимир Владимирович сделал очень многое. Мне бы не хотелось видеть ему замену в ближайшее время. Многие из нас знают, что я являюсь его доверенным лицом. Я его поддерживаю. Он ведет очень тяжелую и серьезную работу. Мы избавились от больших внешних долгов, у нас наладились отношения с многими странами.

У нас хорошо развита внешняя политика. Внутренняя политика у нас развита неплохо, но гражданам постоянно хочется лучшего. Я сам хочу, чтобы у нас были лучше дороги, здравоохранение. Но есть проблемы, с которыми сталкивается наше государство, и есть приоритетные проблемы. Мы не можем как волшебники сделать так, чтобы сию минуту все стало хорошо.

Работа нашего президента очень качественна. Обнуление сроков президента – это не то, как позиционируют многие СМИ, что Путин у нас будет вечно. Мы даем шанс людям сделать выбор в 2024 году. Это очень важно.

Если вы следите за СМИ, Владимир Владимирович готовит преемника. Он и сам говорил, что если увидит добропорядочного и честного человека, то готов его воспитывать или дать возможность сесть в его кресло», – сказал Шипулин.

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