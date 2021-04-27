Губерниев о зарплате Васильевой: «На 25 тысяч у нас полстраны живет. Нужно было допинг-тесты вовремя сдавать, и все бы у нее было хорошо»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о жалобах российской биатлонистки Маргариты Васильевой на низкую зарплату.

«На 25 тысяч у нас полстраны так живет. Ей сейчас нужно стиснуть зубы и показать результат. Попадет в сборную команду – встанет на нормальные деньги.

Жалеть я ее не буду, как и всех спортсменов. У них все хорошо. Если Маргариту что-то не устраивает, она может пойти работать.

Жизнь – тяжелая штука. Нужно было допинг-тесты вовремя сдавать, и все бы у нее было хорошо.

У нас люди на чемпионатах России получают хорошие деньги, да не теннисные и не футбольные, но тоже приличные. В стране есть много других людей, которым трудно и которым нужна помощь. Это точно не Маргарита Васильева», – рассказал Губерниев.

В 2019 году Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов.

«Может, пойти работать? А как же результат?» Васильева рассказала о зарплате в 10 тысяч рублей