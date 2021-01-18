Александр Тихонов: «Сегодня не чувствую никаких волнений в Беларуси. Надо сказать спасибо президенту за то, что удержали страну от катастрофы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал о своем отношении к протестам в Беларуси.

– Как сейчас обстановка в Беларуси? Насколько сильно недавние политические события отразились на жизни страны?

– Я бы не хотел касаться политики, но сегодня я не чувствую никаких волнений в стране. Есть отдельные всплески. И потом все познается в сравнении. Я недавно был на Украине, где богатейшая земля и природные возможности, но в стране уничтожены все предприятия.

Украина занимает первое место по сдаче металлолома. Я удивляюсь, во что превратилась эта прекрасная страна с трудолюбивым народом. В Киеве нормально можно проехать только по центральной части города, а другие дороги выглядят так, как будто мы едем по разбомбленной Сирии.

В Беларуси такое сложно представить. Трудовые коллективы заводов поняли: если они остановят производство, это будет катастрофа. Рынок будет занят в один момент, если прекратится производство автобусов, тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Начнется массовое закрытие предприятий, безработица и обнищание.

Надо сказать спасибо президенту Беларуси за то, что удержали страну от этой катастрофы. Беларусь – это не Россия, где 47% мировых запасов недр. Все иностранцы и россияне не могут понять, откуда в Минске такая чистота и порядок. Я живу и наслаждаюсь жизнью, но при этом остаюсь россиянином, верным своей Родине.

– Что важнее – сменяемость власти или стабильность экономики? Последняя ведь тоже не вечна, так как не вечен и президент Лукашенко. Когда-то же ему придется уйти?

– Многие страны на постсоветском пространстве – Украина, Армения, Грузия, Киргизия, в Европе – Сербия – постоянно меняют своих президентов, но жизнь народа от этого лучше не становится, потому что меняют шило на мыло.

Я был в Грузии. Гордиться они могут тем, что лучше них никто на всем земном шаре не сможет принимать друзей. Но обнищание страны дикое. Я проехал от Тбилиси до Бакуриани, где много лет тренировался, съездил в Алазанскую долину. Природа там красивейшая, но надо бы и о народе подумать.

России это тоже касается. При наших богатствах пенсия в семь-восемь тысяч рублей – это никуда не годится. 70% деревень исчезли с лица земли. Там похоронены наши бойцы, наши деды и прадеды. Эти могилы мать-природа сравняла уже с землей, а к ним никто не придет.

Не надо становиться Иванами, родства не помнящими. Я был и остаюсь патриотом, не боюсь ничего, – сказал Тихонов.

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