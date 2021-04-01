Подчуфарова, вернувшаяся в Россию после сорванного перехода в Словению: «Фраза про шапито вырвана из контекста, но я не оправдываюсь»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, почему не состоялся ее переход из сборной России в команду Словении.

«Когда приостановила карьеру, было много проблем всяких – и по здоровью, и в целом.

Всегда хотела попробовать поработать в иностранной команде.

Фраза про шапито вырвана из контекста, но я не оправдываюсь. Это не было адресовано какой-то спортивной федерации или команде. Вернитесь, пожалуйста, к этой цитате и посмотрите: это сказано про спорт в целом, вся система подготовки.

На моем опыте было видно: если о чем-то умалчивать, бояться – будет только хуже.

Если я говорю – значит, у меня болит, я переживаю: почему у нас не так, как могло бы быть?

Отличия Россия и Словении? Там маленькая страна, мало спортсменов. Они относятся к команде бережнее, потому что скамейка запасных короткая.

В конечном счете причиной моего недопуска к получению гражданства стала полиция, некоторые финансовые законы: мы не смогли продемонстрировать доход определенного уровня или выше.

На этом ЧР я не знала, в каком я состоянии. У меня не было стартов с декабря. И то, что я бегала там – это стартами особо не назовешь, это прикидки. Есть сожаление, что сезон получился такой пустой», – сказала Подчуфарова в репортаже «Злые и голодные» на .

Подчуфарова – о переходе в Словению: «Поняла, что весь наш спорт – это шапито, но я не хочу быть в нем грустным клоуном»