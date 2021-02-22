Виктор Майгуров: «Логинов склонен продолжить самоподготовку, но с обязательным участием в нескольких сборах с командой»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Виктор Майгуров сообщил, что чемпион мира намерен продолжить самостоятельную подготовку.

– Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке – он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим – представит проект, по крайней мере, с точки зрения логистики. От этого будем отталкиваться, чтобы максимум до середины апреля все – и спортсмены, и тренеры – понимали: кто, как, с кем и где готовится.

Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе.

– Вариант с несколькими мелкими группами рассматривается?

– Я не говорю «нет». Определим мы условно 10 спортсменов в мужской состав – они могут дробиться, мы обсуждаем модель на несколько групп. Не исключаю, что у нас появится группа на 3-4 человека, естественно, с отдельными тренерами. Модель мы представим на тренерском совете.

– Не получится так, что вы представите модель, а потом спортсмены начнут ставить перед фактом: я хочу не так, а вот так?

– То, что я говорю сейчас, основано на предварительных договоренностях. Думаю, бодаться ни с кем не придется – я вижу, что у нас достаточно аргументов, доводов для спортсменов, чтобы найти наилучшие варианты. В большей степени это зависит даже не от методики, а от мест проведения сборов.

Скажем, с учетом того, что пройдет на среднегорье, тот же Логинов считает, что ему надо делать акцент на среднегорную подготовку. Каминский в совокупности с аналитическим центром тоже это учитывает, – сказал Майгуров.

Вернут ли Логинова в команду? Уволят ли тренеров? И как с дела с допинг-делом Устюгова? Отвечает босс биатлона Виктор Майгуров