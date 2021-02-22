Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов: «Захотят спортсменки работать со мной – останусь. Не захотят… Желающих много»

Старший тренер женской сборной России по биатлону рассказал, продолжит ли работу с командой после окончания сезона.

- Знаю, что для вас тяжело сложился чемпионат мира в Поклюке. Удалось психологически разгрузиться?

– Думаю, нет. Сезон закончится, и после чемпионата России будем разговаривать с о дальнейших мыслях.

- Надеетесь, что продолжите работать?

– Если честно, не знаю. Захотят спортсменки работать со мной – останусь. Не захотят… Желающих много. Это закон жизни, – сказал Шашилов.