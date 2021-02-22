Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов: «Захотят спортсменки работать со мной – останусь. Не захотят… Желающих много»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону СБР Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, продолжит ли работу с командой после окончания сезона.

- Знаю, что для вас тяжело сложился чемпионат мира в Поклюке. Удалось психологически разгрузиться?

– Думаю, нет. Сезон закончится, и после чемпионата России будем разговаривать с СБР о дальнейших мыслях.

- Надеетесь, что продолжите работать?

– Если честно, не знаю. Захотят спортсменки работать со мной – останусь. Не захотят… Желающих много. Это закон жизни, – сказал Шашилов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья