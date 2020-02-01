Ирина Казакевич: «На чемпионате мира Шашилову было сложно – все складывалось не так, как он хотел. Все же чего-то ждали и требовали»

Российская биатлонистка рассказала о работе со страшим тренером женской команды во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

– Конечно, он очень переживал. Соглашусь, был напряженным. Мы все люди, и всем свойственно переживать. Ему было сложно, потому что все складывалось не так, как он хотел. Все же чего-то ждали и требовали. Понимаю, что на него свалилась масса критики, а переваривать это безумно тяжело. Наверное, такова участь тренеров…

– Куклина, Акимова и Кайшева работали по планам личных тренеров. Павлова тоже придерживалась своих методик, но Шашилов ей немного помогал. Получается, что вам и Мироновой уделялось больше всего внимания?

– Когда мы находились на сборах, внимание могло разделятся по-разному только из-за тренировок.

И причина совсем не в том, что мы его личные спортсменки, а в том, что до начала сезона он тренировал совсем другую команду. Мы работали совсем с другими людьми же. Вначале нас было восемь человек, а из этого состава на Кубке мира выступили только мы со Светой. Однако, несмотря на собственные планы некоторых биатлонисток, со всеми был диалог. Я сама это видела неоднократно.

Он всегда открыт к диалогу. Если есть желание, то можно подойти и пообщаться. Он и сам постоянно интересуется самочувствием, состоянием.

– Как вы воспринимали критику, которая шла именно на тренеров?

– Да, некоторые моменты были неприятными, потому что мы-то знаем, что мы делаем. Никто не снимает ответственности со спортсменов, потому что именно мы выходим на старт. Те, кто рядом, только помогают. Наверное, не хватило какой-то командной работы, – сказала Казакевич.

Наш биатлон – посмешище: спортсмены привыкли к слабости, тренеры ни на что не влияют – и все вместе терпят комментатора