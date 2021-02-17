Павлова о выступлении на ЧМ без флага России: «Кто-то накосячил – мы разгребаем. Мы заложники, у нас выбора нет»

Биатлонистка Евгения Павлова рассказала о выступлении на чемпионате мира без российской символики.

Из-за санкций российские биатлонисты выступают в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России и в составе команды RBU.

«Иностранцы же говорят, что все равно знают, что мы представляем Россию, пусть мы здесь и выступаем в статусе RBU. Я не думаю, что на нас это влияет.

Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил – мы разгребаем.

А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но все равно все знают, что мы из России», – сказала Павлова.

«Против России ведется гибридная война. На слона тявкают всякие шавки». Наш биатлон учится жить без национальной символики