Юрий Каминский: «С Логиновым контакта по тренировкам не получалось. Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону сообщил, что не давал ему информации о тренировках в межсезонье.

Логинов готовился к сезону самостоятельно под руководством Александра Касперовича.

Каминский отметил, что иногда Логинов говорил, что у него сломались часы и поэтому он не может предоставить отчет от тренировках.

большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей Логиновым такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что все будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная.

Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Но очевидно, что результат не такой, какой был в прошлом году.

Я не скидываю с себя ответственность, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело», – рассказал Каминский.

И кого же теперь ставить в биатлонную эстафету? Бабиков и Елисеев сыпятся на ЧМ, а Халили и Гараничев – смелый эксперимент