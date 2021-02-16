Юрий Каминский: «С Логиновым контакта по тренировкам не получалось. Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать»

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Александр Логинов не давал ему информации о тренировках в межсезонье.

Логинов готовился к сезону самостоятельно под руководством Александра Касперовича.

Каминский отметил, что иногда Логинов говорил, что у него сломались часы и поэтому он не может предоставить отчет от тренировках.

«Матвей Елисеев большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей Логиновым такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что все будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная.

Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Но очевидно, что результат не такой, какой был в прошлом году.

Я не скидываю с себя ответственность, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело», – рассказал Каминский.

И кого же теперь ставить в биатлонную эстафету? Бабиков и Елисеев сыпятся на ЧМ, а Халили и Гараничев – смелый эксперимент

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