Владимир Аликин: «Из Елисеева сделали героя и великого человека. Кто он такой-то? Звание ЗМС всем подряд раздают»

Теги Владимир Аликин Кубок мира по биатлону сборная России Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Оберхоф Биатлон

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал выступление Матвея Елисеева в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (4-е место).

Елисеев принял эстафету у Кирилла Стрельцова с минутным отставанием от лидеров. После его этапа отставание увеличилось еще на минуту.

«Елисеев что показал? Первый минуту проиграл, второй ещё одну добавил. Вот и вся индивидуальная подготовка, ведь мы распустили национальную команду по домам. Это что такое? Где такое видано? Когда я тренировал, попробуй только уехать со сборов. Если уехал и не приехал — до свидания!

Из Елисеева сделали героя и великого человека. Кто он такой-то? Один раз Европу выиграл — сделали мастером спорта. Раньше заслуженного мастера спорта давали только олимпийским чемпионам, а сейчас вообще всем подряд раздают. Вы чего творите-то?» – сказал Аликин.

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