Владимир Аликин: «Из Елисеева сделали героя и великого человека. Кто он такой-то? Звание ЗМС всем подряд раздают»

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону раскритиковал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (4-е место).

Елисеев принял эстафету у с минутным отставанием от лидеров. После его этапа отставание увеличилось еще на минуту.

«Елисеев что показал? Первый минуту проиграл, второй ещё одну добавил. Вот и вся индивидуальная подготовка, ведь мы распустили национальную команду по домам. Это что такое? Где такое видано? Когда я тренировал, попробуй только уехать со сборов. Если уехал и не приехал — до свидания!

Из Елисеева сделали героя и великого человека. Кто он такой-то? Один раз Европу выиграл — сделали мастером спорта. Раньше заслуженного мастера спорта давали только олимпийским чемпионам, а сейчас вообще всем подряд раздают. Вы чего творите-то?» – сказал Аликин.