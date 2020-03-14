Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Я остался с унылым четвертым местом. Проигрыш мошеннику сделал неудачу еще тяжелее»

Норвежский биатлонист рассказал, как относится к медалям, которые спортсмены получают после дисквалификации соперников за допинг.

На ЧМ-2020 в Антхольце россиянин Александр Логинов, у которого ранее была дисквалификация за допинг, выиграл золото в спринте, Тарьей Бо финишировал четвертым. Тогда Бо заявил, что Логинов не достоин победы на ЧМ.

– Я тогда четко высказался и по-прежнему так считаю. Тот спринт в Антерсельве был одной из лучших гонок в моей карьере. Отдельные гонки могут быть просто отличными, хотя ты и не стоишь на верхней ступеньке подиума.

В тот день уровень был чрезвычайно высок. И я снова остался с унылым четвертым местом позади того, кто раньше ловили на допинге. Это всегда добавляет досады.

Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш мошеннику сделал ее еще тяжелее. Это ранит в сердце и идет вразрез с моими ценностями, поэтому было важно открыто об этом сказать.

– Ты ожидаешь получить медали по почте в будущем?

– Не могу так думать. И в глубине души не хочу. Мне хочется, чтобы спорт был как можно чище. Но никогда не знаешь. Если это займет еще 9 лет, то, думаю, я уже завершу карьеру, когда, может быть, аист прилетит с посылкой в следующий раз.

– Аист?

– Для меня медали как дети, понимаешь ли, – сказал Бо.

«Это ужасно для спорта». Логинов победил – и все взбесились

Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Он не достоин быть здесь, потому что был дисквалифицирован за допинг. Это нечестно»

Первый подиум Логинова – чудо: Фуркад и Тарьей Бо тепло поздравляют, шутят с ним, Саша улыбается – не верится, но это было