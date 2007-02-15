Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Он не достоин быть здесь, потому что был дисквалифицирован за допинг. Это нечестно»

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо прокомментировали победу россиянина в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Тарьей стал четвертым в гонке, Йоханнес – пятым.

– Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина.

Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно.

Сегодня я получил олимпийскую бронзу из-за обмана русских (из-за дисквалификации Евгения Устюгова в Сочи-2014 – Sports.ru), но и проиграл бронзу чемпионата мира из-за этого же.

Это ужасно, но мы не можем просто выкинуть Логинова из результатов. Но мы все равно сегодня будем праздновать.

– Ты опять рассчитываешь получить медаль по почте через шесть лет?

– Нет, об этом сейчас речь не идет. Он сейчас точно чистый. Но раньше он принимал допинг. Вот об этом я говорю.

Мы сегодня рассчитывали на норвежско-французское противостояние, а тут появляется русский и побеждает. Это меня сегодня ошарашило.

Я просто говорю честно, что Логинов – обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые обманывают, – сказал Тарьей.

«Учитывая его прошлое и то, что на лыжне он в этом сезоне был слаб, его победа немного странная», – отметил Йоханнес.

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 15 февраля

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