Летний биатлон. Чемпионат России. Латыпов победил в спринте, Елисеев – 4-й, Бабиков – 7-й

Сегодня на летнем чемпионате России в Тюмени прошел мужской спринт. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 25.32,7 (1)

2. Петр Пащенко – 1.04,5 (1)

3. Максим Буртасов – 1.09,8 (0)

4. Матвей Елисеев – 1.12,9 (1)

5. Александр Поварницын – 1.15,9 (1)

6. Илья Новопашин – 1.17,1 (0)

7. Антон Бабиков – 1.22,9 (2)

8. Алексей Шевченко – 1.28,0 (0)

9. Карим Халили – 1.28,4 (2)

9. Роман Сурнев – 1.28,4 (1)...

12. Евгений Идинов – 1.35,8 (2)...

17. Кирилл Стрельцов – 1.54,4 (1)

18. Евгений Гараничев – 1.54,7 (2)...

26. Алексей Слепов – 2.12,5 (3)

27. Ильназ Мухаметзянов – 2.17,0 (4)

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени