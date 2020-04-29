Летний биатлон. Чемпионат России. Латыпов победил в спринте, Елисеев – 4-й, Бабиков – 7-й

Теги сборная России результаты летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Игорь Малиновский Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Андрей Вьюхин Биатлон

Сегодня на летнем чемпионате России в Тюмени прошел мужской спринт. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. 

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 25.32,7 (1)

2. Петр Пащенко – 1.04,5 (1)

3. Максим Буртасов – 1.09,8 (0)

4. Матвей Елисеев – 1.12,9 (1)

5. Александр Поварницын – 1.15,9 (1)

6. Илья Новопашин – 1.17,1 (0)

7. Антон Бабиков – 1.22,9 (2)

8. Алексей Шевченко – 1.28,0 (0)

9. Карим Халили – 1.28,4 (2)

9. Роман Сурнев – 1.28,4 (1)...

12. Евгений Идинов – 1.35,8 (2)...

17. Кирилл Стрельцов – 1.54,4 (1)

18. Евгений Гараничев – 1.54,7 (2)...

26. Алексей Слепов – 2.12,5 (3)

27. Ильназ Мухаметзянов – 2.17,0 (4)

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья