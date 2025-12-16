Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о самозапрете на азартные игры. Его могут принять сразу во втором и третьем чтениях

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о самоограничении на азартные игры на 18 декабря.

Соответствующие данные появились в системе обеспечения законодательной деятельности. Изначально документ должны были рассмотреть 16 декабря.

Ожидается, что Госдума может принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект был одобрен в первом чтении в мае этого года. Ко второму чтению его было рекомендовано доработать: в частности, прописать возможность установления самозапрета не только через Госуслуги, но и через МФЦ.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари, если игрок установит самозапрет.

Таким образом, букмекеры не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.