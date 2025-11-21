  • Спортс
  • «Люди с игровой зависимостью готовы идти на риск даже в долг». Член Совфеда Деньгин – о запрете на ставки с кредиток
«Люди с игровой зависимостью готовы идти на риск даже в долг». Член Совфеда Деньгин – о запрете на ставки с кредиток

Член Совета Федерации Вадим Деньгин прокомментировал законопроект о запрете на прием ставок с кредитных карт.

По его словам, данный запрет защитит граждан от финансовых потерь, ограничит возможности для импульсивных действий и создаст барьер для тех, кто может оказаться в долговой ловушке.

Сенатор считает, многие люди делают ставки под влиянием эмоций, уверенные, что смогут отыграть потраченные деньги и даже заработать больше. На практике же игроки чаще теряют деньги и оказываются в долгах, попадая в кредитную яму.

«Такие действия особенно опасны для людей с игровой зависимостью, которые готовы идти на риск даже в долг. Поэтому введение запрета на ставки с кредитных карт – это своевременная и правильная мера», – заявил Деньгин.

Ранее правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «СенатИнформ»
