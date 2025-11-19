Дмитрий Сергеев: «Российские букмекеры не пойдут на зарубежные рынки, потому что их там не ждут»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев считает, что российским букмекерам будет тяжело выйти на зарубежные рынки со своим брендом.

– Может ли текущая стагнация беттинг-рынка в России мотивировать букмекеров активнее идти за рубеж?

– Точно могу сказать, что российские букмекеры не пойдут со своим брендом на зарубежные рынки, потому что их там не ждут. Вопросы санкций никто не отменял.

При этом платформы российских букмекеров можно назвать одними из лучших решений на международных рынках – это факт. Продукты «Фонбета», Winline, «Лиги Ставок» очень конкурентоспособны на международном рынке, однако менее конкурентоспособны с точки зрения казино.

В глобальной iGaming-индустрии ставки на спорт занимают только 25%. И начинать свой путь по экспансии за рубеж только со спортивного беттинга достаточно тяжело. Нужен хороший казино-продукт.

Я знаю коллег из всей первой тройки [российских букмекеров], которые активно идут на международные рынки со своим продуктом. Видел и другие их решения, не только беттинг.

Посмотрим, что у них получится. По себе знаю, как тяжело перестать мыслить как суперлидер на российском рынке и начинать с низов на международном, – рассказал Сергеев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

