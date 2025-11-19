  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Дмитрий Сергеев: «Российские букмекеры не пойдут на зарубежные рынки, потому что их там не ждут»
0

Дмитрий Сергеев: «Российские букмекеры не пойдут на зарубежные рынки, потому что их там не ждут»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев считает, что российским букмекерам будет тяжело выйти на зарубежные рынки со своим брендом.

– Может ли текущая стагнация беттинг-рынка в России мотивировать букмекеров активнее идти за рубеж?

– Точно могу сказать, что российские букмекеры не пойдут со своим брендом на зарубежные рынки, потому что их там не ждут. Вопросы санкций никто не отменял.

При этом платформы российских букмекеров можно назвать одними из лучших решений на международных рынках – это факт. Продукты «Фонбета», Winline, «Лиги Ставок» очень конкурентоспособны на международном рынке, однако менее конкурентоспособны с точки зрения казино.

В глобальной iGaming-индустрии ставки на спорт занимают только 25%. И начинать свой путь по экспансии за рубеж только со спортивного беттинга достаточно тяжело. Нужен хороший казино-продукт.

Я знаю коллег из всей первой тройки [российских букмекеров], которые активно идут на международные рынки со своим продуктом. Видел и другие их решения, не только беттинг.

Посмотрим, что у них получится. По себе знаю, как тяжело перестать мыслить как суперлидер на российском рынке и начинать с низов на международном, – рассказал Сергеев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

«Российских букмекеров за рубежом не ждут». Интервью экс-управляющего партнера PARI

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии488 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?9369 голосов
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
Законы
WINLINE
Лига Ставок
Pari
Ставки на сегодня
Дмитрий Сергеев
Беттинг-индустрия
Финансы
Ставки на спорт
Владимир Прокофьев
Беттинг-эксперты
Фонбет
Букмекеры
Зарубежный беттинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Главный прокурор Стамбула анонсировал «новую операцию» по ставочному скандалу в Турции. Расследование может затронуть тренеров, боссов команд и комментаторов
вчера, 13:32
45% посетителей казино в России – женщины. Игорные зоны заплатили 1,5 млрд рублей налогов за первое полугодие
вчера, 13:05
«Люди с игровой зависимостью готовы идти на риск даже в долг». Член Совфеда Деньгин – о запрете на ставки с кредиток
вчера, 11:14
Депутат Кирьянов: «63% нелегальных онлайн-казино работают на площадке Украины. Деньги, которые наши люди там тратят, идут в том числе на поддержку противодействия России»
вчера, 08:19
Олег Давыдов: «Надеемся, что в ближайшее время не будет новых потрясений. Появление «моратория» на законы в сфере азартных игр выглядело бы логично»
20 ноября, 14:41
Директор по развитию СБК Савраева: «Букмекеры с одной стороны обеспечивают спорт, а с другой – развивают его через цифровизацию»
20 ноября, 13:55
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости
20 ноября, 12:44
Госдума приняла в третьем чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли. БК заплатят в 60 раз больше налогов в 2026-м
20 ноября, 11:57
Инициативу об ускоренной блокировке сайтов нелегальных букмекеров могут внести в Госдуму до конца года
20 ноября, 10:55
4,6 тысячи клиентов PARI воспользовались функцией пожизненного самоисключения от ставок
20 ноября, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22