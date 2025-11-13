Депутат Аксаков о перетоке бетторов на фондовый рынок: «Для этого предлагается усилить регулирование игорного бизнеса и увеличить его налогообложение»

Ужесточение регулирования игорного бизнеса связано с желанием государства привлечь россиян на фондовый рынок, заявили в Госдуме.

– Можно ли переориентировать растущие с каждым годом потоки игорного бизнеса в инвестиционную сферу с учетом того, что мотивация у людей примерно та же: все хотят заработать?

– Для этого предлагается усилить регулирование игорного бизнеса и увеличить его налогообложение. И в определенной степени это сделает невыгодными, скажем так, капиталовложения через каналы игорного бизнеса.

Напомню, что в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий организаторов азартных игр информировать клиентов о рисках участия в них, – сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

