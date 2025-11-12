Olimpbet о смягчении новых налогов для БК: «Изменения в маркетинге, спонсорстве и других направлениях неизбежны. Мы уже начали корректировать планы»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев прокомментировал смягчение поправок по новым налогам для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«При таких параметрах математику бизнеса перестраивать чуть проще, но в любом случае изменения в маркетинге, спонсорстве и других направлениях неизбежны.

Мы уже начали корректировать планы – как по текущему периоду, так и с прицелом на новое будущее, которое начнется в 2026 году», – рассказал Гусев Ставкам на Спортсе’’.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше