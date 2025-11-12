PARI о смягчении налогов для букмекеров: «7% от GGR – компромиссный вариант. Рынок беттинга в России избежит серьезной и разрушительной нагрузки»

В букмекерской компании PARI отреагировали на смягчение поправок по новым налогам для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Решение установить налог на уровне 7% от GGR мы действительно считаем более компромиссным для легального рынка беттинга в России, который таким образом избежит серьезной и во многом разрушительной нагрузки.

В противном случае, в случае принятия изначально предлагаемых вариантов о налогообложении с оборота, рынок может потерять устойчивость, маленьким операторам станет сложнее удержаться и нелегальный сектор получит приток игроков.

Тем не менее, вносить коррективы в текущие бизнес-модели будет необходимо, чтобы сбалансировать бюджет и избежать потенциальных рисков при выстраивании долгосрочной стратегии. Планирование маркетинговых и спонсорских активностей станет более точечным, однако радикально перекраивать их не потребуется.

Безусловно, мы уже делаем все, чтобы быстрее и эффективнее адаптироваться к реалиям, при этом наши цели и задачи остаются неизменными», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе БК PARI.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше