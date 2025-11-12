8

Бабаев о том, что «Фонбет» может пересмотреть контракт с ЦСКА из-за новых налогов: «Надеюсь, до этого не дойдет»

Роман Бабаев высказался о возможном влиянии новых налогов для букмекеров на контракт ЦСКА с «Фонбет».

Изначально Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога – 5% от оборота и 25% на прибыль. Позднее оборотный налог был заменен на 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.

– Вы общались с коллегами из букмекерской сферы о возможном введении нового налога. Вам в «Фонбете» не намекали, что в случае реального введения налога контракт с ЦСКА может быть пересмотрен?

– Таких резких заявлений со стороны коллег не звучало. Мы не так давно продлили контракт на новых условиях. Правда, это было до этих не очень приятных для отрасли новостей.

Но, думаю, навряд ли, потому что контракт с ЦСКА является одним из флагманских для «Фонбета». Надеюсь, до этого не дойдет, – заявил гендиректор ЦСКА.

