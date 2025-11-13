1

Директор Федерации хоккея с мячом России: «Титульного спонсора-букмекера у хоккея с мячом пока нет. Эту ситуацию нужно менять»

В Федерации хоккея с мячом России рассказали о планах по привлечению букмекеров к титульному спонсорству в этом виде спорта.

– Почему в хоккей с мячом не идут букмекеры? Возможно ли это потому, что во многом победитель турнира известен заранее?

– Наверное, в этом есть доля такого скепсиса, но вопрос в любом случае стоит адресовать им. Федерация получает ежеквартальные целевые отчисления в рамках федерального закона от Единого регулятора азартных игр и должна об этом регулярно отчитываться на своем сайте, но титульного спонсора-букмекера у хоккея с мячом, вы правы, пока нет.

За счет упомянутых отчислений, кстати, ФХМР смогла оказать дополнительную помощь 12 региональным федерациям – деньги пошли на обучение судей, проведение соревнований и другие потребности. Безусловно, хоккей с мячом обладает большим потенциалом для букмекеров, и, надеюсь, это дело времени.

– Правда ли, что нынешний президент федерации сопротивлялся приходу букмекеров, при том, что было две-три попытки заключения договора с ними?

– Я не уполномочен заниматься вопросами распределения финансов в ФХМР и спонсорами, поэтому отвечать на этот вопрос, не зная доскональной ситуации, будет некорректным.

Когда другие виды спорта получают титульных спонсоров в название лиг и турниров, безусловно, какие-то моменты в хоккее с мячом действительно уже упущены, и эту ситуацию нужно менять, – заявил директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Беттинг-индустрия
Букмекеры
ФХМР
logoСергей Мяус
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
