Директор «Центра борьбы с лудоманией»: «Легальный рынок азартных игр в России оценивается в 3 трлн рублей, с учетом теневого оборота – уже 5 трлн»
Доходы от азартных игр в России превышают бюджет Москвы, заявил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков.
«Столько лет, сколько у нас легализованы азартные игры, на столько же мы отстаем в профилактике и лечении зависимости. Если легальный рынок оценивается в 3 трлн рублей, то с учетом теневого оборота – уже 5 трлн рублей», – подчеркнул Ходыков.
Эксперт полагает, что стремительный рост рынка связан с отсутствием системной профилактики игорной зависимости в стране. По словам Ходыкова, фактическая легализация азартных игр произошла накануне ЧМ-2018 по футболу без подготовки населения со стороны властей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Постньюс»
