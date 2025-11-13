В ЛДПР предложили штрафовать букмекеров на сумму до 800 тысяч рублей за нарушения в рекламе

Депутаты ЛДПР предложили ужесточить административную ответственность за нарушение требований к рекламе букмекеров.

Согласно действующему законопроекту, нарушения требований к рекламе азартных игр и пари предусматривает штрафы для граждан до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для компаний – до 500 тысяч рублей. В ЛДПР предлагают ввести отдельный состав правонарушения, связанный конкретно с продвижением букмекеров.

«Законопроектом предлагается ввести отдельный состав административного правонарушения за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, или средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах», – говорится в пояснительной записке.

За совершение данного правонарушения предлагается штрафовать граждан на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 100 тысяч рублей, компании – до 800 тысяч рублей либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток.

