Глава PARI Esports Гламазда об амбассадорах-стримерах: «Классическое размещение рекламы никогда не будет давать того же эффекта, который зритель получает от живого человека»
CEO PARI Esports Сергей Гламазда рассказал о важности амбассадоров-стримеров для букмекера.
«У стримеров есть своя аудитория, и вы знакомите свой продукт с уже подготовленными людьми. В этом отличие от построения новой команды: там аудиторию нужно создавать с нуля.
Стример – это вовлекающий актив. Классическое размещение рекламы никогда не будет давать того же эффекта, который зритель получает от живого человека», – сообщил Гламазда.
Он отметил, что все ключевые активности PARI в 2026 году будут строиться вокруг амбассадоров по CS2 и Dota 2.
