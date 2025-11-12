Глава PARI Esports Гламазда об амбассадорах-стримерах: «Классическое размещение рекламы никогда не будет давать того же эффекта, который зритель получает от живого человека»

CEO PARI Esports Сергей Гламазда рассказал о важности амбассадоров-стримеров для букмекера.

«У стримеров есть своя аудитория, и вы знакомите свой продукт с уже подготовленными людьми. В этом отличие от построения новой команды: там аудиторию нужно создавать с нуля.

Стример – это вовлекающий актив. Классическое размещение рекламы никогда не будет давать того же эффекта, который зритель получает от живого человека», – сообщил Гламазда.

Он отметил, что все ключевые активности PARI в 2026 году будут строиться вокруг амбассадоров по CS2 и Dota 2.

