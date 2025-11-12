Минфин еще не корректировал оценку допдоходов от новых налогов для букмекеров. Оборотный налог заменили на налог с GGR

Минфин РФ еще не менял оценку дополнительных доходов от ведения новых налогов для букмекеров.

Ранее Минфин изменил свое изначальное предложение: вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.

«Сейчас корректировок в этой части не было, то есть мы действительно скорректировали норму, но там участники отрасли говорят, что не будет такого сокращения рынка, как ожидалось, и прочее, поэтому каких-то таких корректировок в этой части мы пока не вносили, в части доходов», – заявил Сазанов.

